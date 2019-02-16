У понеділок міністри закордонних справ ЄС обговорять Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У п’яту річницю Євромайдану Рада ЄС збереться для обміну думками щодо України. Напередодні виборів, які відбудуться 31 березня, ця дискусія стане можливістю для широкого обміну думками, що стосуються, зокрема, процесу реформ, а також безпекової та гуманітарної ситуації, особливо на сході України та Азовському морі. Про це повідомляє Європейська служба зовнішніх справ, передає УНН.
Міністри обговорять процес реформ в Україні. Також вони звернуться до питання того, як ЄС може допомогти зберегти імпульс реформ, сприяючи впровадженню Угоди про асоціацію/глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі та забезпечуючи сталість отриманих результатів.
Окрім того, міністри закордонних справ можуть обговорити питання того, як ЄС здатен допомогти у забезпеченні належного проведення президентських і парламентських виборів в Україні.
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Очікується, що міністри обміняються думками з приводу безпекової та гуманітарної ситуації в уражених конфліктом регіонах України, а також щодо того, як ЄС може долучитися до поліпшення ситуації, що склалася. Також міністри торкнуться питання ситуації, що стосується Азовського моря та мілітаризації цього району, яка зростає; вони обговорять можливу соціально-економічну підтримку Євросоюзом цього регіону та питання того, як забезпечити безперешкодний та вільний прохід суден у Керченській протоці.
Як повідомляв УНН, пакет так званих “Азовських санкцій” щодо Росії за її агресію проти українських військовослужбовців та захоплення у полон українських моряків і кількох кораблів в цілому обговорено і затверджено.