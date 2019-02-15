Рада ЄС обговорить надання допомоги приазовським районам України

"Верховний представник Федеріка Могеріні і єврокомісар (з питань розширення і політики сусідства Йоханнес) Хан представлять конкретні пропозиції про те, яку підтримку Євросоюз може надати регіону Азовського моря", - повідомив в п'ятницю журналістам в Брюсселі представник ЄС напередодні планового засідання глав МЗС 28 країн ЄС.

За словами дипломата, ці пропозиції будуть засновані на роботі місії ЄС, яка була відправлена до Маріуполя в кінці січня. "Наша місія працювала в регіоні Чорного моря в кінці січня, щоб подивитися, які заходи можна вжити, щоб підтримати регіон. Вони поінформували Федеріку Могеріні і Хана, які в свою чергу представлять конкретні пропозиції Раді ЄС", - пояснив він.

В середині грудня Рада ЄС повідомила, що Євросоюз відправить в 2019 році експертну місію на Україну для підготовки допомоги регіону Азовського моря, який нібито постраждав від "обмежень судноплавства в регіоні".

Нагадаємо, Європейський Союз очікує від Російської Федерації негайного звільнення затриманих в районі Керченської протоки українських моряків, повернення захоплених судів і забезпечення вільного проходу всіх кораблів через цю протоку. Про це йдеться в повідомленні представництва ЄС в Україні з приводу візиту до Приазов'я місії Євросоюзу.