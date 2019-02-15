Рада ЄС обговорить надання допомоги приазовським районам України
Київ • УНН
КИЇВ, 15 лютого. УНН. Глава дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні 18 лютого подасть міністрам закордонних справ 28 країн ЄС конкретні пропозиції щодо надання допомоги районам України, які виходять до Азовського моря. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Верховний представник Федеріка Могеріні і єврокомісар (з питань розширення і політики сусідства Йоханнес) Хан представлять конкретні пропозиції про те, яку підтримку Євросоюз може надати регіону Азовського моря", - повідомив в п'ятницю журналістам в Брюсселі представник ЄС напередодні планового засідання глав МЗС 28 країн ЄС.
За словами дипломата, ці пропозиції будуть засновані на роботі місії ЄС, яка була відправлена до Маріуполя в кінці січня. "Наша місія працювала в регіоні Чорного моря в кінці січня, щоб подивитися, які заходи можна вжити, щоб підтримати регіон. Вони поінформували Федеріку Могеріні і Хана, які в свою чергу представлять конкретні пропозиції Раді ЄС", - пояснив він.
В середині грудня Рада ЄС повідомила, що Євросоюз відправить в 2019 році експертну місію на Україну для підготовки допомоги регіону Азовського моря, який нібито постраждав від "обмежень судноплавства в регіоні".
Нагадаємо, Європейський Союз очікує від Російської Федерації негайного звільнення затриманих в районі Керченської протоки українських моряків, повернення захоплених судів і забезпечення вільного проходу всіх кораблів через цю протоку. Про це йдеться в повідомленні представництва ЄС в Україні з приводу візиту до Приазов'я місії Євросоюзу.