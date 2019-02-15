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Совет ЕС обсудит оказание помощи приазовским районам Украины

Совет ЕС обсудит оказание помощи приазовским районам Украины

Киев  •  УНН

 • 8997 просмотра

КИЕВ, 15 февраля. УНН. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини 18 февраля представит министрам иностранных дел 28 стран ЕС конкретные предложения по оказанию помощи районам Украины, выходящим к Азовскому морю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Верховный представитель Могерини и еврокомиссар (по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес) Хан представят конкретные предложения о том, какую поддержку Евросоюз может оказать региону Азовского моря", - сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии планового заседания глав МИД 28 стран сообщества.

По словам дипломата, эти предложения будут основаны на работе миссии ЕС, которая была отправлена в Мариуполь в конце января. "Наша миссия работала в регионе Черного моря в конце января, чтобы посмотреть, какие меры можно принять, чтоб поддержать регион. Они проинформировали Могерини и Хана, которые в свою очередь представят конкретные предложения Совету ЕС", - пояснил он.

В середине декабря Совет ЕС сообщил, что Евросоюз отправит в 2019 году экспертную миссию на Украину для подготовки помощи региону Азовского моря, который якобы пострадал от "ограничений судоходства в регионе".

Напомним, Европейский Союз ожидает от Российской Федерации немедленного освобождения задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков, возвращения захваченных судов и обеспечения свободного прохода всех кораблей через этот пролив. Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине по поводу визита на Приазовье миссии Евросоюза.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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