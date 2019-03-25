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В Полтавской области нашли перевернувшуюся моторную лодку

Киев • УНН

 • 27027 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В моторной лодке, которая накануне перевернулась вблизи Крюковского моста в г. Кременчуг на р. Днепр, находилось 3 человека и 2 женщины все они переплывали реку от острова Шаламай. Об этом журналисту УНН рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Полтавской области Виталий Шкаревский.

В Полтавской области нашли перевернувшуюся моторную лодку

"В лодке во время переплывания реки было 5 человек: 3 мужского пола, 2 - женского. Они плыли с острова Шаламай и перевернулась сама лотка. Девушке 2000 года удалось доплыть до берега, которая и собственно сообщила об этом событии. Об этом в 22 час. 15 мин. в ГСЧС поступила информация. На место происшествия были отправлены спасатели и работники водолазной службы. Через 40 минут было найдено сама лодка, но людей поблизости не было", - сообщил Шкаревский.

Сейчас продолжаются поисковые работы, привлеченны водолазные службы. Спасатели объезжают акваторию и все острова в этой местности.

Как сообщал УНН, накануне в городе Кременчуге Полтавской области перевернулся катер, судьба 4 человек остается неизвестной.

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