В Полтавской области нашли перевернувшуюся моторную лодку

"В лодке во время переплывания реки было 5 человек: 3 мужского пола, 2 - женского. Они плыли с острова Шаламай и перевернулась сама лотка. Девушке 2000 года удалось доплыть до берега, которая и собственно сообщила об этом событии. Об этом в 22 час. 15 мин. в ГСЧС поступила информация. На место происшествия были отправлены спасатели и работники водолазной службы. Через 40 минут было найдено сама лодка, но людей поблизости не было", - сообщил Шкаревский.



Сейчас продолжаются поисковые работы, привлеченны водолазные службы. Спасатели объезжают акваторию и все острова в этой местности.



Как сообщал УНН, накануне в городе Кременчуге Полтавской области перевернулся катер, судьба 4 человек остается неизвестной.