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У Полтавській області знайшли моторний човен, що перекинувся

Київ • УНН

 • 27027 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. У моторному човні, який напередодні перекинувся поблизу Крюківського мосту у м. Кременчук на р. Дніпро, перебувало 3 чоловіка та 2 жінки всі вони перепливали річку від острова Шаламай. Про це журналісту УНН розповів прес-секретар ГУ ДСНС у Полтавській області Віталій Шкаревський.

У Полтавській області знайшли моторний човен, що перекинувся

“У човні під час перепливання річки було 5 осіб: 3 чоловічої статі, 2 – жіночі. Вони пливли з острова Шаламай і перекинулась сама лотка. Дівчині 2000-го року вдалось доплисти до берега, яка й власне повідомила про цю подію. Про це о 22 год. 15 хв. до ДСНС надійшла інформація. На місце події були відправлені рятувальники та працівники водолазної служби. Через 40 хвилин було знайдено сам човен, але людей поблизу не було”, - повідомив Шкаревський.

Наразі тривають пошукові роботи, залучені водолазні служби. Рятувальники об’їжджають акваторію та усі острови у цій місцевості.

Як повідомляв УНН, напередодні у місті Кременчуці Полтавської області перекинувся моторний човен, доля 4 людей залишається невідомою.

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