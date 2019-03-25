У Полтавській області перекинувся моторний човен, доля 4 людей невідома - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У місті Кременчуці Полтавської області перекинувся моторний човен, доля 4 людей залишається невідомою. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“24 березня о 22 год. 15 хв. до ДСНС надійшла інформація, що поблизу Крюківського мосту у м. Кременчук на р. Дніпро перекинувся моторний човен, на якому перебувало 5 осіб”, — вказано у повідомленні рятувальників.
Одна особа врятувалася самостійно, доля 4 осіб невідома.
Станом на 7:00 25 березня пошукові роботи тривають.
Нагадуємо, в Івано-Франківській області на Бурштинському водосховищі, 15 березня, втрачено зв’язок з рибалкою, який, ймовірно, втопився. Пошукові роботи тривають.