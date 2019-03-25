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В Полтавской области перевернулась моторная лодка, судьба 4 человек неизвестна - ГСЧС

Киев • УНН

 • 15403 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Кременчуге Полтавской области перевернулась моторная лодка, судьба 4 человек остается неизвестной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

В Полтавской области перевернулась моторная лодка, судьба 4 человек неизвестна - ГСЧС

“24 марта в 22 час. 15 мин. к ГСЧС поступила информация, что вблизи Крюковского моста в г. Кременчуг на р. Днепр перевернулась моторная лодка, на которой находилось 5 человек”, — указано в сообщении спасателей.

Один человек спасся самостоятельно, судьба 4 человек неизвестна.

По состоянию на 7:00 25 марта поисковые работы продолжаются.

Напоминаем, в Ивано-Франковской области на Бурштынском водохранилище, 15 марта, потеряна связь с рыбаком, который, вероятно, утонул. Поисковые работы продолжаются.

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