В Полтавской области перевернулась моторная лодка, судьба 4 человек неизвестна - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Кременчуге Полтавской области перевернулась моторная лодка, судьба 4 человек остается неизвестной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“24 марта в 22 час. 15 мин. к ГСЧС поступила информация, что вблизи Крюковского моста в г. Кременчуг на р. Днепр перевернулась моторная лодка, на которой находилось 5 человек”, — указано в сообщении спасателей.
Один человек спасся самостоятельно, судьба 4 человек неизвестна.
По состоянию на 7:00 25 марта поисковые работы продолжаются.
Напоминаем, в Ивано-Франковской области на Бурштынском водохранилище, 15 марта, потеряна связь с рыбаком, который, вероятно, утонул. Поисковые работы продолжаются.