В Полтавской области перевернулась моторная лодка, судьба 4 человек неизвестна - ГСЧС

“24 марта в 22 час. 15 мин. к ГСЧС поступила информация, что вблизи Крюковского моста в г. Кременчуг на р. Днепр перевернулась моторная лодка, на которой находилось 5 человек”, — указано в сообщении спасателей.

Один человек спасся самостоятельно, судьба 4 человек неизвестна.

По состоянию на 7:00 25 марта поисковые работы продолжаются.

Напоминаем, в Ивано-Франковской области на Бурштынском водохранилище, 15 марта, потеряна связь с рыбаком, который, вероятно, утонул. Поисковые работы продолжаются.