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В Полтавской области загорелась свалка

Киев • УНН

 • 9945 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Вблизи с. Песчаное Полтавской области произошел пожар на территории свалки твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области, передает УНН.

В Полтавской области загорелась свалка

"10 августа в 8:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории свалки твердых бытовых отходов вблизи с. Песчаное Кременчугского района. Общая площадь пожара составляет 0,08 гектара. Сейчас горят четыре ячейки глубиной прогаров до 1 метра. Общая площадь свалки составляет 6 га, глубина залегания мусора - до 3 м ", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли 13 спасателей на пяти единицах техники, а также две единицы техники и два сотрудника от местного коммунального предприятия.

"На расстоянии 700 метров от очага пожара находится озеро, где осуществляется забор воды", - отметили в ГСЧС.

Напомним, пожар мусора произошла на полигоне твердых бытовых отходов в Николаевской области.

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