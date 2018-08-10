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У Полтавській області загорілося сміттєзвалище

Київ • УНН

 • 9945 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Поблизу с. Піщане Полтавської області сталася пожежа на території сміттєзвалища твердих побутових відходів. Про це повідомили прес-службу ГУ ДСНС України в області, передає УНН.

У Полтавській області загорілося сміттєзвалище

"10 серпня о 8:45 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території сміттєзвалища твердих побутових відходів поблизу с. Піщане Кременчуцького району. Загальна площа пожежі становить 0,08 гектару. Наразі горять чотири осередки глибиною прогарів до 1 метра. Загальна площа сміттєзвалища становить 6 га, глибина залягання сміття - до 3 м", - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучили 13 рятувальників на п'ятьох одиницях техніки, а також дві одиниці техніки та два співробітники від місцевого комунального підприємства.

"На відстані 700 метрів від осередку пожежі знаходиться озеро, де здійснюється забір води", - зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, пожежа сміття сталася на полігоні твердих побутових відходів у Миколаївській області. 

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