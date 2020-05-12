В Полтаве осудили мужчину, который бросил монеты в лицо кассиру в супермаркете
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Суд вынес решение о признании вины мужчине, который в полтавском супермаркете бросил кассиру в лицо монеты. Его осудили по статье "хулиганство". Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
"Помните хама, который в одном из полтавских супермаркетов бросил горсть монет в лицо женщине-кассиру? Сегодня был суд. Он принял решение утвердить соглашение подозреваемого с прокурором о признании вины по статье "хулиганство" и оштрафовал Гременчука Сергея Захаровича на 8500 гривен", - написал Антон Геращенко.
Он добавил, что его пример будет наукой для других, ведь нельзя по-хамски вести себя с другими людьми и сгонять на них свою злость и недовольство.
Напомним, в сети интернет появилось видео, как неизвестный мужчина в полтавском супермаркете во время ссоры с женщиной-кассиром бросает монеты ей в лицо и уходит из магазина. По данному факту полиция открыла уголовное производство.