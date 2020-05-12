У Полтаві засудили чоловіка, який кинув монети в обличчя касиру в супермаркеті
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Суд виніс рішення про визнання провини чоловіка, який у полтавському супермаркеті кинув касиру в обличчя монети. Його засудили за статтею "хуліганство". Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
"Пам'ятаєте хама, який в одному з полтавських супермаркетів кинув жменю монет в обличчя жінці-касиру? Сьогодні був суд. Він виніс рішення затвердити угоду підозрюваного з прокурором про визнання провини за статтею "хуліганство" і оштрафував Гременчука Сергія Захаровича на 8500 гривень", - написав Антон Геращенко.
Він додав, що його приклад буде наукою для інших, адже не можна по-хамськи поводитися з іншими людьми і зганяти на них свою злість і невдоволеність.
Нагадаємо, у мережі інтернет з'явилося відео, як невідомий чоловік у полтавському супермаркеті під час сварки з жінкою-касиром кидає монети їй в обличчя і йде з магазину. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.