В Полтаве произошел пожар на складе "Новой почты"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Вечером в среду в Полтаве загорелось одноэтажное складское помещение компании "Новая почта". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По состоянию на 21:30 площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров, в его тушении принимают участие 45 спасателей и 13 единиц спецтехники, говорится в сообщении.
"В помещении, которое используется для нужд компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные. Никто не пострадал. Сейчас это вся информация", сообщила УНН пресс-секретарь "Новой почты" Оксана Тарасенко.
Напомним, склад почты горел на Закарпатье.