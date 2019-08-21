У Полтаві сталася пожежа на складі "Нової пошти"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Увечері у середу в Полтаві загорілося одноповерхове складське приміщення компанії "Нова пошта". Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Станом на 21:30 площа пожежі складала 1,5 тисячі квадратних метрів, в її гасінні беруть участь 45 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки, йдеться у повідомленні.
"У приміщенні, що використовується для потреб компанії, сталося займання. На місці працюють пожежники. Ніхто не постраждав. Наразі це вся інформація", повідомила УНН прессекретар "Нової пошти" Оксана Тарасенко.
Нагадаємо, склад пошти горів на Закарпатті.