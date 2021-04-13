В Полтаве на реке утонули три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Полтаве на реке Ворскла потонулися три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Детали
11 апреля в Подольском районе Полтавы на реке Ворскла, в результате опрокидывания резиновой лодки утонули 3 человека. Тело двух людей спасатели достали через 2 часа после выезда на место происшествия.
А третьего утопленника нашли почти через сутки.
К поисковым работам привлекалось 24 человека.
Напомним
На Харьковщине 15-летний парень с дедушкой пытались спасти свою собаку, которая провалилась под лед. Мужчина смог выбраться на берег водоема, а его внук утонул.