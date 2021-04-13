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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Полтаве на реке утонули три человека

В Полтаве на реке утонули три человека

Киев  •  УНН

 • 27608 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Полтаве на реке Ворскла потонулися три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Детали

11 апреля в Подольском районе Полтавы на реке Ворскла, в результате опрокидывания резиновой лодки утонули 3 человека. Тело двух людей спасатели достали через 2 часа после выезда на место происшествия.

А третьего утопленника нашли почти через сутки.

К поисковым работам привлекалось 24 человека.

Напомним

На Харьковщине 15-летний парень с дедушкой пытались спасти свою собаку, которая провалилась под лед. Мужчина смог выбраться на берег водоема, а его внук утонул.

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