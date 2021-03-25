Намагався врятувати собаку, що провалилась під кригу: на Харківщині потонув підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На Харківщині 15-річний хлопець з дідусем намагалися врятувати свою собаку, яка провалилася під кригу. Чоловік зміг вибратися на берег водоймища, а його онук потонув. Про це УНН повідомили у відділ комунікації ГУНП в області.
Деталі
Повідомлення про подію на водоймищі в селі Кучерівка надійшло до Куп’янського районного відділу поліції 24 березня о 10:40.
За адресою поліцейські з’ясували, що на березі річки Оскіл 62-річний чоловік зі своїм 15-річним онуком вигулювали собаку. Під час прогулянки тварина провалилася під кригу.
Спочатку чоловік намагався її врятувати, але провалився під лід. Тоді неповнолітній онук став допомагати дідусю та також пішов під кригу.
Згодом чоловік зміг вибратися на берег річки, хлопець загинув.
Як зазначили правоохоронці, слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "побутовий нещасний випадок".
Доповнення
З Русанівської протоки у Києві рятувальники витягли молоду жінку та собаку. З’ясувалося, що жінка провалилася під лід, рятуючи пса.