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У Полтаві на річці потонули три людини

У Полтаві на річці потонули три людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Полтаві на річці Ворскла потонулися три особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Деталі

11 квітня у Подільському районі Полтави на річці Ворскла, внаслідок перекидання гумового човна потонули 3 особи. Тіло двох людей рятувальники дістали через 2 год після виїзду на місце події.

А третього потопельника знайшли майже через добу.

До пошукових робіт залучалося 24 особи.

Нагадаємо

На Харківщині 15-річний хлопець з дідусем намагалися врятувати свою собаку, яка провалилася під кригу. Чоловік зміг вибратися на берег водоймища, а його онук потонув.

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