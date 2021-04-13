У Полтаві на річці потонули три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Полтаві на річці Ворскла потонулися три особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
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11 квітня у Подільському районі Полтави на річці Ворскла, внаслідок перекидання гумового човна потонули 3 особи. Тіло двох людей рятувальники дістали через 2 год після виїзду на місце події.
А третього потопельника знайшли майже через добу.
До пошукових робіт залучалося 24 особи.
Нагадаємо
На Харківщині 15-річний хлопець з дідусем намагалися врятувати свою собаку, яка провалилася під кригу. Чоловік зміг вибратися на берег водоймища, а його онук потонув.