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В польских кинотеатрах появятся сеансы специально для украинцев

В польских кинотеатрах появятся сеансы специально для украинцев

Киев  •  УНН

 • 11847 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В польских кинотеатрах появляются сеансы специально для русскоязычных зрителей. Теперь в Польше можно посмотреть фильм с украинским дубляжом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

В связи с показом новейшего фильма о Гарри Поттере сеть польских кинотеатров Helios подготовила сеансы специально для украиноязычных зрителей. Уже в ближайшее воскресенье, 18 ноября, во всех кинотеатрах сети состоятся специальные показы фильма "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда", дублированного на украинском языке.

В связи с премьерой американо-британского фэнтезийного фильма, который является вторым приквелом к ​​серии фильмов о Гарри Поттере, кинотеатры Helios впервые в Польше будут показывать также украиноязычную версию этой ленты.

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Подобное предложение для иностранцев намерены ввести также в других странах, в частности в Великобритании, где будут показывать фильмы с польскими субтитрами и дубляжом.

Сеть кинотеатров Helios работает в 39 польских городах.

Как сообщал УНН, в Украине начались съемки исторической драмы "Черный ворон" по одноименному роману Василия Шкляра.

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