У польських кінотеатрах з'являться сеанси спеціально для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У польських кінотеатрах зявляються сеанси спеціально для україномовних глядачів. Тепер у Польщі можна подивитися фільм з українським дубляжем. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
У зв’язку з показом найновішого фільму про Гаррі Поттера мережа польських кінотеатрів Helios підготувала сеанси спеціально для українськомовних глядачів. Вже найближчої неділі, 18 листопада, у всіх кінотеатрах мережі відбудуться спеціальні покази фільму "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", дубльованого українською мовою.
У зв’язку з прем’єрою американсько-британського фентезійного фільму, що є другим приквелом до серії фільмів про Гаррі Поттера, кінотеатри Helios вперше у Польщі показуватимуть також українськомовну версію цієї стрічки.
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Подібну пропозицію для іноземців мають намір ввести також в інших країнах, зокрема у Великій Британії, де будуть показувати фільми з польськими субтитрами та дубляжем.
Мережа кінотеатрів Helios працює в 39 польських містах.
Як повідомляв УНН, в Україні розпочались зйомки історичної драми "Чорний ворон" за однойменним романом Василя Шкляра.