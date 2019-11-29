В Польше нашли украинца, пропавшего 22 года назад

“Уроженец Черниговской области, который жил на территории Ровенской области в Дубенском районе, вскоре обнимет своих родных. По словам матери, 29-летний сын уехал в 1997 году на временные заработки за границу и — пропал на 22 лет... Родители самостоятельно пытались разыскать сына. И только в 2005 году обратились за помощью в полицию. Около 15 лет продолжались поиски. Недавно поступило сообщение от коменданта Бещадского отдела Пограничной стражи Республики Польша, что разыскиваемый человек нашелся. Сейчас идет процедура реадмиссии — передачи лица. Вскоре гражданин Украины вернется к своему государству”, — говорится в сообщении.

Добавим, реадмиссия (от англ. to readmit — принимать назад) применяется к гражданам договаривающихся государств, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказывают на территории договаривающихся государств за нарушение законодательства о порядке прибытия, пребывания или проживания на их территориях.

Напомним, в Донецкой области полицейские нашли бабушку, которая потерялась в лесу с внуками, не имея средств связи.