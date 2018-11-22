В Польше изменили скандальный закон о Верховном суде

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103205 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108732 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 145064 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141009 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134675 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127461 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168380 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118026 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141604 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145394 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше изменили скандальный закон о Верховном суде

В Польше изменили скандальный закон о Верховном суде

Киев  •  УНН

 • 7451 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Польский сейм - нижняя палата парламента страны - принял поправки к закону о Верховном суде. За законопроект проголосовали 215 депутатов, против - 161, 24 воздержались, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Поправками предусмотрено продление полномочий судей Верховного и Высшего административного судов старше 65 лет. Обновленный закон будет отправлен на рассмотрение сената - верхней палаты парламента Польши.

Кроме продления полномочий верховных судей старше 65 лет, законопроект отменяет процедуру получения соответствующего согласия президента. Таким образом, 20 судей Верховного суда, которые ранее были вынуждены уйти на пенсию в связи со снижением пенсионного возраста, смогут вернуться к работе.

Именно эти положения закона о Верховном суде ранее вызвали критическую реакцию со стороны Еврокомиссии, которая возбудила в отношении Польши штрафную процедуру и подала иск в Суд ЕС. Последний, в свою очередь, постановил приостановить вышеуказанные положения закона о Верховном суде Польши.

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