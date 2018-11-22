В Польше изменили скандальный закон о Верховном суде
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Польский сейм - нижняя палата парламента страны - принял поправки к закону о Верховном суде. За законопроект проголосовали 215 депутатов, против - 161, 24 воздержались, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Поправками предусмотрено продление полномочий судей Верховного и Высшего административного судов старше 65 лет. Обновленный закон будет отправлен на рассмотрение сената - верхней палаты парламента Польши.
Кроме продления полномочий верховных судей старше 65 лет, законопроект отменяет процедуру получения соответствующего согласия президента. Таким образом, 20 судей Верховного суда, которые ранее были вынуждены уйти на пенсию в связи со снижением пенсионного возраста, смогут вернуться к работе.
Именно эти положения закона о Верховном суде ранее вызвали критическую реакцию со стороны Еврокомиссии, которая возбудила в отношении Польши штрафную процедуру и подала иск в Суд ЕС. Последний, в свою очередь, постановил приостановить вышеуказанные положения закона о Верховном суде Польши.