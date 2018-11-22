У Польщі змінили скандальний закон про Верховний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Польський сейм - нижня палата парламенту країни - ухвалив поправки до закону про Верховний суд. За законопроект проголосували 215 депутатів, проти - 161, 24 утрималися, повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
Поправками передбачено продовження повноважень суддів Верховного і Вищого адміністративного судів старше 65 років. Оновлений закон буде відправлений на розгляд сенату - верхньої палати парламенту Польщі.
Крім продовження повноважень верховних суддів старше 65 років, законопроект скасовує процедуру отримання відповідної згоди президента. Таким чином, 20 суддів Верховного суду, які раніше були змушені піти на пенсію у зв'язку зі зниженням пенсійного віку, зможуть повернутися до роботи.
Саме ці положення закону про Верховний суд раніше викликали критичну реакцію з боку Єврокомісії, яка порушила стосовно Польщі штрафну процедуру і подала позов до Суду ЄС. Останній, своєю чергою, ухвалив призупинити вищевказані положення закону про Верховний суд Польщі.