В Польше заявили о планах добычи газа в Западной Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Во время встречи премьеров Украины и Польши Дениса шныряли и Матеуша Моравецкий польский глава правительства заявил, что Польша может начать добывать природный газ в Западной Украине. Об этом пишет УНН.
Детали
Моравецкий считает, что так можно помочь Украине отделиться от российского влияния и стать более независимой.
Польская нефтегазовая компания PGNiG готова сотрудничество с украинскими партнерами по добыче газа в Западной Украине, заявил польский премьер.
Он добавил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает Российскую Федерацию за ее агрессивные действия.
Напомним
Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба в Восточной и Центральной Европе. “Газпром” планирует запустить газопровод “Северный поток-2” в следующем месяце.