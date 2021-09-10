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В Польше заявили о планах добычи газа в Западной Украине

В Польше заявили о планах добычи газа в Западной Украине

Киев  •  УНН

 • 20720 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Во время встречи премьеров Украины и Польши Дениса шныряли и Матеуша Моравецкий польский глава правительства заявил, что Польша может начать добывать природный газ в Западной Украине. Об этом пишет УНН.

Детали

Моравецкий считает, что так можно помочь Украине отделиться от российского влияния и стать более независимой.

Польская нефтегазовая компания PGNiG готова сотрудничество с украинскими партнерами по добыче газа в Западной Украине, заявил польский премьер.

Он добавил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает Российскую Федерацию за ее агрессивные действия.

Напомним

Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба в Восточной и Центральной Европе. “Газпром” планирует запустить газопровод “Северный поток-2” в следующем месяце.

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