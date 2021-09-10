У Польщі заявили про плани видобування газу у Західній Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Під час зустрічі прем’єрів України та Польщі Дениса Шмигаля й Матеуша Моравецького польський глава уряду заявив, що Польща може почати видобувати природний газ у Західній Україні. Про це пише УНН.
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Моравецький вважає, що так можна допомогти Україні відокремитись від російського впливу і стати більш незалежною.
Польська нафтогазова компанія PGNiG готова співпрацю з українськими партнерами щодо видобутку газу у Західній Україні, заявив польський прем’єр.
Він додав, що Польща підтримує територіальну цілісність України та засуджує Російську Федерацію за її агресивні дії.
Нагадаємо
Україна та Польща розглядають можливість створення газового хабу у Східній і Центральній Європі. “Газпром” планує запустити газопровід “Північний потік-2” в наступному місяці.