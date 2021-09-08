"Газпром" планує запустити газопровід "Північний потік-2" в наступному місяці - Вloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. "Газпром" планує почати прокачування природного газу по одному з найбільш спірних трубопроводів в світі в наступному місяці, за словами людей, безпосередньо знайомих з планами компанії, передає Вloomberg, інформує УНН.
Деталі
Російський газовий гігант хоче почати транспортування палива по першому відрізку газопроводу "Північний потік-2" в Німеччину 1 жовтня заявили джерела. Терміни запуску газової мережі в Європу як і раніше будуть залежати від рішення німецького регулятора.
Вloomberg пише, що трубопровід може трохи полегшити європейські газові ринки, що зіткнулися з обмеженням поставок перед початком зими, коли ціни вже знаходяться на рекордному рівні. Це також перемога для канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка підтримувала проект протягом 10 років, незважаючи на опір ключових союзників, таких як США.
За словами джерел, "Газпром" націлений на прокачку газу по обох лініях подвійного газопроводу по дну Балтійського моря до 1 грудня. Компанія вже заявляла, що в цьому році по трубопроводу може пройти 5,6 млрд кубометрів палива.
В "Газпромі" ніяк не коментують цю інформацію.
Доповнення
На цьому тижні "Північний потік-2" наблизився до початку експлуатації, коли його власник заявив, що остання труба другої нитки була зварена і повинна бути опущена на морське дно. Наступним кроком буде з'єднання данської і німецької ділянок до початку пуско-налагоджувальних робіт.
Оператору також необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.
Спочатку передбачалося, що в 2019 році "Північний потік-2" буде запущений в експлуатацію. "Північний потік-2" неодноразово затримувався, і США пригрозили покарати компанії, які беруть участь в його будівництві. Перспективи завершення будівництва змінилися після того, як в травні президент Джо Байден вирішив відмовитися від деяких санкцій, а потім уклав угоду з Німеччиною, в якій попередив "про відплату", якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї проти України.