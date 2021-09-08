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"Газпром" планирует запустить газопровод "Северный поток-2" в следующем месяце - Вloomberg

"Газпром" планирует запустить газопровод "Северный поток-2" в следующем месяце - Вloomberg

Киев  •  УНН

 • 18574 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. "Газпром" планирует начать прокачку газа по одному из самых спорных трубопроводов в мире в следующем месяце, по словам людей, непосредственно знакомых с планами компании, передает Вloomberg, информирует УНН.

Детали

Российский газовый гигант хочет начать транспортировку топлива по первому отрезку газопровода "Северный поток-2" в Германию 1 октября заявили источники. Сроки запуска газовой сети в Европу по-прежнему будут зависеть от решения немецкого регулятора.

Вloomberg пишет, что трубопровод может несколько облегчить европейские газовые рынки, которые столкнулись с ограничением поставок перед началом зимы, когда цены уже находятся на рекордном уровне. Это также победа для канцлера Германии Ангелы Меркель, которая поддерживала проект в течение 10 лет, несмотря на сопротивление ключевых союзников, таких как США.

По словам источников, "Газпром" нацелен на прокачку газа по обеим линиям двойного газопровода по дну Балтийского моря до 1 декабря. Компания уже заявляла, что в этом году по трубопроводу может пройти 5,6 мрд кубометров топлива.

В "Газпроме" никак не комментируют эту информацию.

Дополнение

На этой неделе "Северный поток-2" приблизился к началу эксплуатации, когда его владелец заявил, что последняя труба второй нитки была сварена и должна быть опущена на морское дно. Следующим шагом будет соединение датского и немецкого участков до начала пуско-наладочных работ.

Оператору также требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Первоначально предполагалось, что в 2019 году "Северный поток-2" будет запущен в эксплуатацию. "Северный поток-2" неоднократно задерживался, и США пригрозили наказать компании, участвующие в его строительстве. Перспективы завершения строительства изменились после того, как в мае президент Джо Байден решил отказаться от некоторых санкций, а затем заключил соглашение с Германией, в котором предупредил "о возмездии", если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины.

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