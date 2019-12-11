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В Польше задержали двух пьяных водителей-украинцев, которые предлагали взятки полиции

В Польше задержали двух пьяных водителей-украинцев, которые предлагали взятки полиции

Киев  •  УНН

 • 18904 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На западе Польши минимум два раза задерживали водителей-украинцев в нетрезвом состоянии и попытку подкупа полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"В минувшие выходные на западе Польши минимум дважды задержали граждан Украины за вождение в нетрезвом состоянии и попытку подкупить полицию", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что первый случай произошел в воскресенье вечером в Гожуве-Велькопольском.

"Полиция получила информацию о водителе в нетрезвом состоянии, который собирался уехать из бензозаправочной станции. Полицейский патруль выехал на место и задержал машину для контроля. За рулем Toyota был 35-летний гражданин Украины, в организме которого обнаружили почти 2,5 промилле алкоголя. По словам Любуской полиции, мужчина предложил полицейским взятку, чтобы они отступили от своих обязанностей и "забыли" об инциденте", - говорится в сообщении.

Указано, что когда украинцу сообщили о задержании - он стал агрессивным. Однако, правоохранители его скрутили и увезли в полицейский участок.

"За решетку попал еще один гражданин Украины, задержанный дорожной полицией из города Медзижеч в Любуском воеводстве на западе Польши. Мужчина также ехал за рулем в нетрезвом виде и попытался дать польским полицейским взятку. Кроме того, задержанный угрожал одному из них", - отметили в СМИ.

Указано, что микроавтобус украинца полиция задержала после сообщения от других водителей, которые видели, как он "змейкой" ехал местной дорогой. В организме мужчины обнаружили 2,5 промилле алкоголя.

Отмечается, что украинцам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Польше задержали украинца, который планировал взорвать автомобиль у торгового центра.

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