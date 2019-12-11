У Польщі затримали двох п’яних водіїв-українців, які пропонували хабарі поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На заході Польщі щонайменше два рази затримували водіїв-українців у нетверезому стані та спробу підкупу поліцейських. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Польське радіо".
"Минулими вихідними на заході Польщі щонайменше двічі затримали громадян України за водіння у нетверезому стані та спробу підкупити поліцію", - повідомили в ЗМІ.
Зазначається, що перший випадок стався у неділю ввечері у Ґожуві-Вєлькопольському.
"Поліція отримала інформацію про водія напідпитку, який збирався виїхати з бензозаправної станції. Поліцейський патруль виїхав на місце і затримав автівку для контролю. За кермом Toyota був 35-річний громадяни України, в організмі якого виявили майже 2,5 проміле алкоголю. За словами любуської поліції, чоловік запропонував поліцейським хабара, аби вони відступили від своїх обов’язків та "забули" про інцидент", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що коли українцю повідомили про затримання – він став агресивним. Однак, правоохоронці його скрутили та повезли у поліцейський відділок.
"За ґрати потрапив ще один громадянин України, затриманий дорожньою поліцією з міста Мєдзижеч у Любуському воєводстві на заході Польщі. Чоловік також їхав за кермом напідпитку та спробував дати польським поліцейським хабара. Крім того, затриманий погрожував одному з них", - зазначили в ЗМІ.
Вказано, що мікроавтобус українця поліція затримала після повідомлення від інших водіїв, котрі бачили, як він "змійкою" їхав місцевою дорогою. В організмі чоловіка виявили 2,5 проміле алкоголю.
Зазначається, що українцям загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Польщі затримали українця, який планував підірвати автомобіль біля торгівельного центру.