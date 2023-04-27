В Польше обнаружили обломки "воздушного военного объекта": СМИ сообщают, это могла быть ракета "воздух-поверхность"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. На севере Польши нашли обломки воздушного военного объекта. RMF FM сообщает, что это могла быть ракета класса "воздух-поверхность", передает УНН.
Детали
«Военный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под надзором национальной прокуратуры возбудил дело в отношении останков воздушного военного объекта, обнаруженных в лесу в нескольких километрах от Быдгоща. Кроме прокуроров, место происшествия осматривают военные специалисты, полиция, жандармерия и представители ВКВ», - написал министр юстиции Польши Збигнев Зебро в Twitter.
Также Министерство национальной обороны Польши сообщило об остатках военного объекта.
«Остатки неизвестного военного объекта были обнаружены недалеко от города Замость, примерно в 15 км от Быдгоща. Ситуация не угрожает безопасности жителей. Место находки осматривают сотрудники полиции, военной полиции и саперы», - говорится в сообщении.
По данным журналистов RMF FM, это могла быть ракета класса "воздух-поверхность". Ее нашли позавчера, но она упала в лесу некоторое время назад, пишет издание.
«Трудно сказать, было это несколько дней или несколько недель назад. Сначала подумали, что это дрон. Потом на нем были обнаружены надписи на российском языке», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Польша 15 ноября прошлого года заявила, что ракета упала в Пшеводуве на востоке Польши возле границы с Украиной, что произошло, когда россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего погибло два человека.
В феврале в Молдове нашли обломки ракеты у границы с Украиной, которые обнаружили после ночной массированной воздушной атаки россиян на украинские города.