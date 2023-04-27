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У Польщі виявили уламки "повітряного військового об'єкта": ЗМІ повідомляють, це могла бути ракета "повітря-поверхня"

У Польщі виявили уламки "повітряного військового об'єкта": ЗМІ повідомляють, це могла бути ракета "повітря-поверхня"

Київ • УНН

 • 369683 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. На півночі Польщі знайшли уламки повітряного військового об'єкта. RMF FM повідомляє, що це могла бути ракета класу "повітря-поверхня", передає УНН.

Деталі

«Військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом національної прокуратури порушив справу щодо останків повітряного військового об'єкта, виявлених у лісі за кілька кілометрів від Бидгоща. Крім прокурорів, місце події оглядають військові фахівці, поліція, жандармерія та представники ВКВ», - написав міністр юстиції Польщі Збігнєв Зебро у Twitter.

Також Міністерство національної оборони Польщі повідомило про залишки військового об'єкта.

«Залишки невідомого військового об'єкта було виявлено недалеко від міста Замость, приблизно за 15 км від Бидгоща. Ситуація не загрожує безпеці мешканців. Місце знахідки оглядають співробітники поліції, військової поліції та сапери», - ідеться у повідомленні.

За даними журналістів RMF FM, це могла бути ракета класу "повітря-поверхня". Її знайшли позавчора, але вона впала у лісі деякий час тому, пише видання.

«Важко сказати, було це кілька днів чи кілька тижнів тому. Спочатку подумали, що то дрон. Потім на ньому були виявлені написи російською мовою», - наголошується в повідомленні.

Доповнення

Польща 15 листопада минулого року заявила, що ракета впала у Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, що сталося, коли росія завдала масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого загинуло двоє людей.

У лютому в Молдові знайшли уламки ракети біля кордону з Україною, які виявили після нічної масованої повітряної атаки росіян на українські міста.

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