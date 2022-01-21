В Польше убили и ограбили заробитчанку из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Польше по дороге на работу убили и ограбили украинскую заробитчанку из Житомирской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Книгу памяти умерших за границей украинцев в Facebook.
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"Наша землячка из Ружина, что в Житомирской области, (Надежда Яремчук - ред.) трагически погибла 18 января 2022 года в Польше. Землячка уходила на ночную смену на работу. Камеры зафиксировали как на нее напал неизвестный. Ударил по голове тяжелым предметом, а затем обокрал", - говорится в сообщении.
Сейчас семья Яремчук собирает деньги для перевозки тела из Польши в Украину.
Дополнение
В польском городе Калиш 25-летний украинец травмировался в результате взрыва петарды. Также пострадал 14-летний подросток.
Напомним, правоохранители в польском городе Болеславец задержали украинца за нападение на медика скорой медицинской помощи.