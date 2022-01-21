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15 марта, 19:03 • 107565 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145614 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124974 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118384 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105624 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101854 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94633 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше убили и ограбили заробитчанку из Украины

В Польше убили и ограбили заробитчанку из Украины

Киев • УНН

 • 33724 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Польше по дороге на работу убили и ограбили украинскую заробитчанку из Житомирской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Книгу памяти умерших за границей украинцев в Facebook.

Цитата

"Наша землячка из Ружина, что в Житомирской области, (Надежда Яремчук - ред.) трагически погибла 18 января 2022 года в Польше. Землячка уходила на ночную смену на работу. Камеры зафиксировали как на нее напал неизвестный. Ударил по голове тяжелым предметом, а затем обокрал", - говорится в сообщении.

Сейчас семья Яремчук собирает деньги для перевозки тела из Польши в Украину.

Дополнение

В польском городе Калиш 25-летний украинец травмировался в результате взрыва петарды. Также пострадал 14-летний подросток.

Напомним, правоохранители в польском городе Болеславец задержали украинца за нападение на медика скорой медицинской помощи.

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