У Польщі вбили та пограбували заробітчанку з України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Польщі по дорозі на роботу вбили та пограбували українську заробітчанку з Житомирщини. Про це УНН повідомляє з посиланням на Книгу пам'яті померлих за кордоном українців у Facebook.
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«Наша землячка з Ружина, що на Житомирщині, (Надія Яремчук – ред.) трагічно загинула 18 січня 2022 року в Польщі. Землячка йшла на нічну зміну на роботу. Камери зафіксували як на неї напав невідомий. Вдарив по голові важким предметом, а потім обікрав», - йдеться в повідомленні.
Наразі родина Яремчук збирає гроші для перевезення тіла з Польщі до України.
Доповнення
У польському місті Каліш 25-річний українець травмувався внаслідок вибуху петарди. Також постраждав 14-річний підліток.
Нагадаємо, правоохоронці у польському місті Болеславець затримали українця за напад на медика швидкої медичної допомоги.