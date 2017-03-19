В Польше прошла акция против "украинизации рынка труда"

Представители и сторонники, в частности "Национально-радикального лагеря" (ONR) и "Всепольской молодежи" протестовали перед зданием канцелярии премьер-министра против восточной иммиграционной политики правительства и против приезда украинцев в ​​Польшу.

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На взгляд участников демонстрации наступает "украинизация польского рынка труда".

"По нашему мнению, это продолжение политики Гражданской Платформы. В 2016 году в Польшу приехало более миллиона украинцев. На взгляд ONR происходит постепенная украинизация польского рынка труда", - заявил представитель ONR Томаш Калиновский.

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По его словам правительство создает условия, в которых работодатели могут заменять польских работников украинцами, которые готовы работать за более низкое вознаграждение. В результате поляки выезжают на Запад, в частности в Германию.

Перед Канцелярией также собрались контрманифестанты. Ее участники, выступавшие с транспарантом "Моей родиной является гуманность", выкрикивали: "Польша свободна от фашизма" и "Национализм не пройдет". Обе демонстрации разделяли полицейские.