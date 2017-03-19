У Польщі пройшла акція проти "українізації ринку праці"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Польщі відбулася акція праворадикалів, які не згодні зі східною, тобто проукраїнською міграційною політикою уряду, передає УНН з посиланням на “Польське радіо”.
Представники та прибічники, зокрема “Національно-радикального табору” (ONR) та “Всепольської молоді” протестували перед будинком Канцелярії прем’єр-міністра проти східної імміграційної політики уряду та проти приїзду українців до Польщі.
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На погляд учасників демонстрації настає “українізація польського ринку праці”.
“На нашу думку це продовження політики Громадянської Платформи. У 2016 р. до Польщі приїхало понад мільйон українців. На погляд ONR відбувається поступова українізація польського ринку праці,” — заявив речник ONR Томаш Каліновський.
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За його словами уряд створює умови, в яких працедавці можуть замінювати польських працівників українцями, які готові працювати за нижчу винагороду. Внаслідок цього поляки виїжджають на Захід, зокрема до Німеччини.
Перед Канцелярією також зібралися контрманіфестанти. Її учасники, які виступали з транспарантом “Моєю батьківщиною є гуманність”, вигукували: “Польща вільна від фашизму” та “Націоналізм не пройде”. Обидві демонстрації розділяли поліцейські.