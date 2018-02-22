В Польше начался демонтаж памятника советскому генералу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Польше, в местности Яблонки на Подкарпатье начался демонтаж памятника генералу Каролю "Вальтеру" Сьверчевскому. Об этом сообщает "Польское радио", передает УНН.
“Демонтаж происходит по поручению Государственного управления лесов в рамках выполнения закона о декоммунизации. В соответствии с польским законодательством, снос этого объекта является обязанностью владельца поприща”, — сообщил старший лесничий Войцех Глушко из Лесничества Балигруд.
По его словам, Институт национальной памяти Польши назвал этот памятник “объектом, который прославляет предыдущую систему”.
“Не мы занимаемся исторической политикой и оценкой жизнеописания генерала. В этом деле уже высказался ИНП Польши. Этот памятник является объектом, который прославляет предыдущую систему. Для нас оценка ИНП является безоговорочной”, — отметил он.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает, что в исторических вопросах между Украиной и Польшей будет найдено взаимопонимание.