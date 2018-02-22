У Польщі почався демонтаж пам'ятника радянському генералу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Польщі, в місцевості Яблонки на Підкарпатті почався демонтаж пам'ятника генералу Каролю "Вальтеру" Сверчевському. Про це повідомляє "Польське радіо" , передає УНН.
"Демонтаж відбувається за дорученням Державного управління лісів в рамках виконання закону про декомунізацію. Відповідно до польського законодавства, знесення цього об'єкту є обов'язком власника території", - повідомив старший лісничий Войцех Глушко з Лісництва Балігруд.
За його словами, Інститут національної пам'яті Польщі назвав цей пам'ятник "об'єктом, який прославляє попередню систему".
"Не ми займаємося історичною політикою і оцінкою життєпису генерала. У цій справі вже висловився ІНП Польщі. Цей пам'ятник є об'єктом, який прославляє попередню систему. Для нас оцінка ІНП є беззастережною", - зазначив він.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вважає, що в історичних питаннях між Україною та Польщею буде знайдено порозуміння.