В Польше после скандальной оргии епископ уходит в отставку

Цитата

«Хочу сообщить вам, что Святейший Отец Франциск согласился на мою просьбу об отставке с должности епископа Сосновецкого, высказанную в моем письме от 29 сентября 2023 г.», - говорится в заявлении об увольнении епископа, которое опубликовала Сосновецкая епархия.

«Я также прошу всех простить мою человеческую ограниченность. если я кого-то обидел или чем-то пренебрег, мне очень жаль»,- написал Гжегож Кашак.

Детали

Ватикан принял отставку Гжегожа Кашака, епископа Сосновецкого. Официальной причины его отставки не было названо, но это произошло после скандала с сообщениями о том, что священник в его епархию пригласил мужчину-проститутку и организовал гей оргию.

Напомним

В Польше произошел громкий секс-скандал. В одной из епархий в служебном помещении священники, устроили вечеринку с участием секс-работника. Во время действа ему стало плохо. Вмешались медики и полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Поддержка ЛГБТ»: священники продолжают возмущаться новым клипом на песню «Сердце» Соловей и Жадана, в котором соединили церковь и поцелуй между девушками