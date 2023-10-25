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В Польше после скандальной оргии епископ уходит в отставку

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Папа Римский Франциск принял отставку польского епископа Гжегожа Кашака после скандала с сообщениями о том, что священник в его епархии организовал «гей-секс-вечеринку». Об этом сообщило польское издание "Gazeta Wyborcza", пишет УНН.

В Польше после скандальной оргии епископ уходит в отставку

Цитата

«Хочу сообщить вам, что Святейший Отец Франциск согласился на мою просьбу об отставке с должности епископа Сосновецкого, высказанную в моем письме от 29 сентября 2023 г.», - говорится в заявлении об увольнении епископа, которое опубликовала Сосновецкая епархия.

«Я также прошу всех простить мою человеческую ограниченность. если я кого-то обидел или чем-то пренебрег, мне очень жаль»,- написал Гжегож Кашак.

Детали

Ватикан принял отставку Гжегожа Кашака, епископа Сосновецкого. Официальной причины его отставки не было названо, но это произошло после скандала с сообщениями о том, что священник в его епархию пригласил мужчину-проститутку и организовал гей оргию.

Напомним

В Польше произошел громкий секс-скандал. В одной из епархий в служебном помещении священники, устроили вечеринку с участием секс-работника. Во время действа ему стало плохо. Вмешались медики и полиция. 

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