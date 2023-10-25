У Польщі після скандальної оргії єпископ йде у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Папа Римський Франциск прийняв відставку польського єпископа Гжегожа Кашака після скандалу з повідомленнями про те, що священник у його єпархії організував «гей-секс-вечірку». Про це повідомило польське видання "Gazeta Wyborcza", пише УНН.
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«Хочу повідомити вам, що Святіший Отець Франциск погодився на моє прохання про відставку з посади єпископа Сосновецького, висловлене в моєму листі від 29 вересня 2023 р.»,- йдеться в заяві про звільнення єпископа, яку опублікувала Сосновецька єпархія.
«Я також прошу всіх вибачити мою людську обмеженість. якщо я когось образив або чимось знехтував, мені дуже шкода»,- написав Гжегож Кашак.
Деталі
Ватикан прийняв відставку Гжегожа Кашака, єпископа Сосновецького. Офіційної причини його відставки не було названо, але це сталося після скандалу з повідомленнями про те, що священник у його єпархію запросив чоловіка-повію та організував гей оргію.
Нагадаємо
У Польщі стався гучний секс-скандал. В одній із єпархій у службовому приміщенні священники, влаштували вечірку за участі секспрацівника. Під час дійства йому стало зле. Втрутилися медики й поліція.
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