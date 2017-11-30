В Польше на военном объекте застрелили охранника
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В польском Ожиш в Варминско-Мазурском воеводстве на военном объекте 15-й механизированной бригады произошла стрельба. Один человек погиб. Сообщает RMF 24, передает УНН.
Отмечается, что один сотрудник службы охраны подстрелил из пистолета другого охранника утром во время передачи караульной смены.
Согласно неофициальной информации, мужчина был застрелен в спину.
На месте происшествия продолжает работать Военная полиция.
Сообщается, что оружие изъяли и устанавливают, имела гражданская охрана разрешение и достаточную квалификацию для ее использования.
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