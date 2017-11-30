В Польше на военном объекте застрелили охранника

Отмечается, что один сотрудник службы охраны подстрелил из пистолета другого охранника утром во время передачи караульной смены.

Согласно неофициальной информации, мужчина был застрелен в спину.

На месте происшествия продолжает работать Военная полиция.

Сообщается, что оружие изъяли и устанавливают, имела гражданская охрана разрешение и достаточную квалификацию для ее использования.

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