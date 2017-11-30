У Польщі на військовому об'єкті застрелили охоронця
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У польському Ожиші у Вармінсько-Мазурському воєводстві на військовому об'єкті 15-ї механізованої бригади сталася стрілянина. Одна людина загинула. Повідомляє RMF 24, передає УНН.
Зазначається, що один співробітник служби охорони підстрелив з пістолету іншого охоронця вранці під час передачі вартової зміни.
Згідно з неофіційною інформацією, чоловік був застрелений у спину.
На місці події продовжує працювати Військова поліція.
Повідомляється, що зброю вилучили та встановлюють, чи мала цивільна охорона дозвіл та достатню кваліфікацію для її використання.
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