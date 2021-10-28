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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше на строительстве трагически погиб украинец

Киев • УНН

 • 21937 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В ходе выполнения строительных работ в городе Гливице Силезского воеводства на юге Польши погиб гражданин Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на прессслужбу Силезской полиции.

В Польше на строительстве трагически погиб украинец

Подробности

Вблизи улицы Цесельской в Гливице-Остропе в глубоком и большом раскопе провалилась почва, где работал украинец. Пожарная команда начала раскапывать человека ручным оборудованием, поскольку использование тяжелой техники в таких ситуациях невозможно.

Чтобы найти мужчину, в помощь приехала специализированная спасательная группа Государственной пожарной охраны. При выполнении работ все время была угроза дальнейших оползней.

Работником оказался 33-летний гражданин Украины, временно проживающий в Забже. Врач на месте констатировал его смерть.

Полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда теперь объяснят причины и обстоятельства несчастного случая, а также формально-юридические аспекты трудоустройства работника, включая выполнение работодателем обязательств в сфере профессионального обучения и профессиональной подготовки.

Напомним

В польской Нижней Силезии погибли четыре человека из-за непогоды. В числе погибших 43-летний гражданин Украины.

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