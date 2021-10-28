У Польщі на будівництві трагічно загинув українець
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Під час виконання будівельних робіт у місті Глівіце Сілезького воєводства на півдні Польщі загинув громадянин України. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Сілезької поліції.
Деталі
Поблизу вулиці Цесельської в Глівіце-Остропі в глибокому та великому розкопі провалився грунт, де працював українець. Пожежна команда розпочала розкопувати людину ручним обладнанням, оскільки використання важкої техніки в таких ситуаціях неможливе.
Щоб знайти чоловіка, на допомогу приїхала спеціалізована рятувальна група Державної пожежної охорони. Під час виконання робіт весь час існувала загроза подальших зсувів.
Працівником виявився 33-річний громадянин України, який тимчасово проживає в Забже. Лікар на місці констатував його смерть.
Поліція, прокуратура та Національна інспекція праці тепер пояснять причини та обставини нещасного випадку, а також формально-юридичні аспекти працевлаштування працівника, у тому числі виконання роботодавцем зобов’язань у сфері професійного навчання та професійної підготовки.
Нагадаємо
У польській Нижній Сілезії загинуло чотири людини через негоду. Серед загиблих 43-річний громадянин України.