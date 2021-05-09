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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Польше готовятся вакцинировать молодежь

В Польше готовятся вакцинировать молодежь

Киев  •  УНН

 • 14155 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Польше первую дозу вакцины от коронавируса получили 10 млн человек, начинается вакцинация для молодежи. Об этом сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий в Facebook, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Матеуш Моравецкий написал, что более 3,5 миллиона человек уже получили второй укол вакцины, или вообще его не нуждаются.

Регистрация на прививку продолжается. В воскресенье лица 2000, 2001, 2002 и 2003 годов рождения смогут записаться на дату введения вакцины. В последний год в ближайшее время в ближайшее время будут выданы направления всем, кому исполнится 18 лет.

Напомним

Правительство Польши предложил руководству Дании выкупить препарат от коронавируса компании Johnson & Johnson (J & J), от которого там было решено отказаться

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