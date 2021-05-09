В Польше готовятся вакцинировать молодежь
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Польше первую дозу вакцины от коронавируса получили 10 млн человек, начинается вакцинация для молодежи. Об этом сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий в Facebook, пишет УНН.
Детали
Премьер-министр Матеуш Моравецкий написал, что более 3,5 миллиона человек уже получили второй укол вакцины, или вообще его не нуждаются.
Регистрация на прививку продолжается. В воскресенье лица 2000, 2001, 2002 и 2003 годов рождения смогут записаться на дату введения вакцины. В последний год в ближайшее время в ближайшее время будут выданы направления всем, кому исполнится 18 лет.
Напомним
Правительство Польши предложил руководству Дании выкупить препарат от коронавируса компании Johnson & Johnson (J & J), от которого там было решено отказаться