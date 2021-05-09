У Польщі готуються вакцинувати молодь
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Польщі першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 10 мільйонів осіб, розпочинається вакцинація для молоді. Про це повідомив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у Facebook, пише УНН.
Деталі
Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький написав, що понад 3,5 мільйона людей вже отримали другий укол вакцини, або взагалі його не потребують.
Реєстрація на щеплення триває. У неділю особи 2000, 2001, 2002 та 2003 років народження зможуть записатися на дату введення вакцини. В останньому році найближчим часом найближчим часом будуть видані направлення всім, кому виповниться 18 років.
Нагадаємо
Уряд Польщі запропонував керівництву Данії викупити препарат від коронавірусу компанії Johnson & Johnson (J&J), від якого там було вирішено відмовитися