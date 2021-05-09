У Польщі готуються вакцинувати молодь

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Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький написав, що понад 3,5 мільйона людей вже отримали другий укол вакцини, або взагалі його не потребують.

Реєстрація на щеплення триває. У неділю особи 2000, 2001, 2002 та 2003 років народження зможуть записатися на дату введення вакцини. В останньому році найближчим часом найближчим часом будуть видані направлення всім, кому виповниться 18 років.

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