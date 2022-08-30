В Польше перестанут менять гривны на злотые по курсу НБУ

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"Бесплатный обмен до 10 000 грн на злотые для совершеннолетних граждан Украины будет продолжаться до 10 сентября", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, 25 марта 2022 года Польский национальный банк подписал договор с Национальным банком Украины, благодаря которому каждый беженец из Украины получил возможность поменять украинские гривны (до 10 000 гривен) на польские злотые по официальному курсу НБУ.

Однако договор прекратит свое действие после 10 сентября. До этого времени еще можно будет воспользоваться возможностью от PKO Bank Polski обменять гривны на злотые без комиссии.

"Один человек может обменять больше одного раза, но общая стоимость всех операций не может превышать 10 000 грн. Отделения принимают только купюры номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн. Деньги выплачиваются как наличными, так и безналичным расчетом. С собой нужно иметь загранпаспорт или ID-карту", - говорится в сообщении.

По данным Национального банка Польши, с момента запуска программы ею воспользовались около 80 тысяч человек. Они обменяли в отделениях PKO Bank Polski 681 млн гривен. Это примерно 93 млн злотых.

Дополнение

Польский филиал украинского ГП "Документ" открыл в Варшаве центр обслуживания украинцев, которые вынужденно выехали из Украины из-за полномасштабного вторжения россии. В учреждении можно подать заявления-анкеты на оформление паспортных документов и получить готовые паспорта.