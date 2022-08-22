У Варшаві запрацював стаціонарний центр видачі паспортів громадянам України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Польська філія українського ДП "Документ" відкрила у Варшаві центр обслуговування українців, які вимушено виїхали з України через повномасштабне вторгнення росії. В установі можна подати заяви-анкети на оформлення паспортних документів та отримати готові паспорти. Про це повідомляє сайт Warszawa.pasport.org.ua, інформує УНН.
Цитата
"На запис online згідно з пропускною здатністю центра відведена своя кількість талонів. Нові талони з'являються на цій сторінці в довільний час. Для підтвердження реєстрації використовується код з SMS або повідомлення у Viber чи Telegram", - ідеться у повідомленні.
Деталі
У стандартному режимі виготовлення двох документів за 20 робочих днів буде коштувати 733 грн (бланки та виготовлення паспорта) та 425 злотих (3 295 грн) - сервісна послуга підприємства. У прискореному режимі (7 днів) послуга коштує 1085 грн (бланки та виготовлення паспорта) та 425 злотих за сервісну послугу.
Вартість оформлення тільки закордонного паспорта у стандартному режимі - 733 грн та 335 злотих (2 596 грн) сервісна послуга підприємства; у терміновому - 1085 грн + 335 злотих.
ID-картка, яку отримують вперше від 14 років, буде коштувати 335 злотих - потрібно платити лише за сервісну послугу підприємства.
Вартість оформлення тільки ID-картки у стандартному режимі - 372 грн (бланки та виготовлення паспорта) та 335 злотих (сервісна послуга підприємства); термінове виготовлення - 498 грн + 335 злотих.
ID-картка замість паспорта зразка 1994 року (20 робочих днів) - 372 грн (бланки та виготовлення паспорта) та 335 злотих (сервісна послуга підприємства). Якщо робити у терміновому режимі за 10 робочих днів, це коштуватиме 498 грн і 335 злотих "сервісного збору".
Центр працюватиме у варшавському торговому центрі Blue City (Al. Jerozolimskie, 179).
Доповнення
Благодійний фонд Future for Ukraine відкрив новий Children Hub у польській столиці для українських дітей віком від 3 до 15 років, які були змушені евакуюватися з початку широкомасштабного вторгнення рф.