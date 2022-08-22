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В Варшаве заработал стационарный центр выдачи паспортов гражданам Украины

Киев • УНН

 • 350134 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Польский филиал украинского ГП "Документ" открыл в Варшаве центр обслуживания украинцев, которые вынужденно выехали из Украины из-за полномасштабного вторжения россии. В учреждении можно подать заявления-анкеты на оформление паспортных документов и получить готовые паспорта. Об этом сообщает сайт Warszawa.pasport.org.ua, информирует УНН.

В Варшаве заработал стационарный центр выдачи паспортов гражданам Украины

Цитата

"На запись online согласно пропускной способности центра отведено свое количество талонов. Новые талоны появляются на этой странице в любое время. Для подтверждения регистрации используется код из SMS или сообщение в Viber или Telegram", - говорится в сообщении.

Детали

В стандартном режиме изготовление двух документов за 20 рабочих дней будет стоить 733 грн (бланки и изготовление паспорта) и 425 злотых (3295 грн) – сервисная услуга предприятия. В ускоренном режиме (7 дней) услуга стоит 1085 грн. (бланки и изготовление паспорта) и 425 злотых за сервисную услугу.

Стоимость оформления только загранпаспорта в стандартном режиме – 733 грн и 335 злотых (2 596 грн) сервисная услуга предприятия; в срочном – 1085 грн + 335 злотых.

ID-карта, которую получают впервые с 14 лет, будет стоить 335 злотых нужно платить только за сервисную услугу предприятия.

Стоимость оформления только ID-карты в стандартном режиме – 372 грн (бланки и изготовление паспорта) и 335 злотых (сервисная услуга предприятия); срочное изготовление – 498 грн + 335 злотых.

ID-карта вместо паспорта образца 1994 года (20 рабочих дней) – 372 грн (бланки и изготовление паспорта) и 335 злотых (сервисная услуга предприятия). Если делать в срочном режиме за 10 рабочих дней, это обойдется в 498 грн и 335 злотых "сервисного сбора".

Центр будет работать в варшавском торговом центре Blue City (Al. Jerozolimskie, 179).

Дополнение 

Благотворительный фонд Future for Ukraine открыл новый Children Hub в польской столице для украинских детей от 3 до 15 лет, которые были вынуждены эвакуироваться с начала широкомасштабного вторжения россии. 

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