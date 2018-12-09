В полиции заявили, что не задерживали ультрас в Одессе за патриотические лозунги

"Хочу отметить, что это абсолютный бред, понятно, что такими месседжами преследуются какие-то собственные амбиции или интересы, причем вредные для нашего государства, с соответствующими акцентами", – высказался он.

Форостяк уточнил, что во время футбольного матча были совершены хулиганские действия с применением мощной пиротехники, что привело к остановке матча и многочисленным обращениям от других зрителей и администрации к правоохранителям с просьбой утихомирить хулиганов. Также пиротехникой были повреждены сиденья для зрителей. По словам советника, правоохранители не заходили непосредственно на стадион.

"После матча было решено доставить одного человека в административном порядке в райотдел для составления админматериалов, но его коллеги пытались физически препятствовать патрульным полицейским, тактической группе выполнять свои обязанности, совершили злостное неповиновение и прибегли к физическому сопротивлению. Поэтому дополнительно в райотдел поехало еще около 12 человек в административном порядке, где на них были составлены протоколы и проведена воспитательная беседа", – написал Форостяк.

Также он отметил, что "спецподразделения вроде батальона особого назначения вообще не участвовали в охране общественной безопасности во время матча", а на месте были только тактические группы оперативного реагирования патрульной полиции.

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Ранее волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook сообщил, что ультрас команды "Черноморец" у себя на секторе вывесили баннер "Кремль, покайся" и названия укранских судов, захваченных Россией: "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу", а также "подсветили это дымами и фарами". А сразу после матча – "под сектором жесткий прием "Беркутом".

"Подогнали под сотню "космонавтов" и автозаки, людей клали лицом в асфальт, добивали лежачих ногами и дубйом, особенно тех, кто пытался спрашивать "За что?" В результате более 20 человек задержанных, сейчас устанавливают точное количество и едут адвокаты. Шьют "мелкое хулиганство" всем", – написал волонтер.

Он добавил, что полицейские "в частных разговорах говорят: "За баннер поступила команда делать жестко".

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Напомним, во время футбольного матча между командами "Черноморец" и "Ворскла", который проходил на стадионе "Черноморец" в Одессе, болельщики одной из команд зажгли файеры и подожгли сиденья. Полиция сообщила, что в результате в полицейский участок доставили 12 человек.