Екс-баскетболіст "Азовмаша" і "Будівельника" спричинив масову бійку у грі відбору до ЧС-2019

Ситуація вийшла з-під контролю в другій половині 3-ї чверті зустрічі, коли гості володіли тотальною перевагою 79:48. Після деякого ігрового контакту між двома гравцями арбітр зафіксував фол, але центровий Австралії Даніель Кікерт з ліктя вдарив у голову філіппінського гравця, який звалився на паркет. Після цього на паркеті велася активна сутичка та бійка в якій брали участь гравці обох команд, а також персонал.

Примітно, що активну участь в бійці прийняв центровий клубу НБА “Мілуокі Бакс” австралієць Тон Мейкер.

Відзначимо, що у результаті інциденту 13 гравців були видалені з майданчика, гра була відновлена з 3 філіппінцями і 5 австралійцями на паркеті. Через кілька хвилин у складі команди Філіппін залишився 1 гравець, і матч був припинений за рахунку 89:53 на користь Австралії.

Додамо також, 35-річний Кікерт у період з 2012 по 2014 роки встиг виступити в чемпіонаті України у складі трьох команд — “Дніпра”, “Азовмаша” і “Будівельника”.