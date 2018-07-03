Экс-баскетболист "Азовмаша" и "Будивельныка" вызвал массовую драку в игре отбора к ЧМ-2019

Ситуация вышла из-под контроля во второй половине 3-й четверти встречи, когда гости владели тотальным преимуществом 79:48. После некоторого игрового контакта между двумя игроками арбитр зафиксировал фол, но центровой Австралии Даниэль Кикерт с локтя ударил в голову филиппинского игрока, который рухнул на паркет. После этого на паркете велась активная схватка и драка в которой участвовали игроки обеих команд, а также персонал.

Примечательно, что активное участие в драке принял центровой клуба НБА “Милуоки Бакс” австралиец Тон Мейкер.

Отметим, что в результате инцидента 13 игроков были удалены с площадки, игра была восстановлена ​​с 3 филиппинцами и 5 австралийцами на паркете. Через несколько минут в составе команды Филиппин остался 1 игрок, и матч был приостановлен при счете 89:53 в пользу Австралии.

Добавим также, 35-летний Кикерт в период с 2012 по 2014 годы успел выступить в чемпионате Украины в составе трех команд — “Днепр”, “Азовмаша” и “Будивельныка”.