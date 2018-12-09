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У поліції заявили, що не затримували ультрас в Одесі за патріотичні гасла

Київ • УНН

 • 8527 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк спростував інформацію про те, що в Одесі під час футбольного матчу правоохоронці начебто затримали представників ультрасу за патріотичні та націоналістичні гасла. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

У поліції заявили, що не затримували ультрас в Одесі за патріотичні гасла

"Хочу зазначити, що це абсолютна маячня, зрозуміло, що такими меседжами переслідуються якісь власні амбіції чи інтереси, при чому шкідливі для нашої держави, з відповідними акцентами", – висловився він.

Форостяк уточнив, що під час футбольного матчу були здійснені хуліганські дії з застосуванням потужної піротехніки, що привело до зупинки матчу та численних звернень від інших глядачів та адміністрації до правоохоронців з проханням вгамувати хуліганів. Також піротехнікою було пошкоджено сидіння для глядачів. За словами радника, правоохоронці не заходили безпосередньо на стадіон.

"Після матчу було вирішено доставити одну особу в адміністративному порядку до райвідділу для складання адмінпаперів, але його колеги намагалися фізично перешкоджати патрульним поліцейським, тактичній групі виконувати свої обов'язки, вчинили злісну непокору та вдалися до фізичного спротиву. Тож додатково до райвідділу поїхало ще близько 12 осіб в адміністративному порядку, де на них були складені протоколи та проведена виховна бесіда", – написав Форостяк.

Також він зазначив, що "спецпідрозділи на кшалт батальону особливого призначення взагалі не брали участь в охороні публічної безпеки під час матчу", а на місці були лише тактичні групи оперативного реагування патрульної поліції.

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Раніше волонтер Роман Сініцин на своїй сторінці у Facebook повідомив, що ультрас команди "Чорноморець" у себе на секторі вивісили банер "Кремль, покайся" і назви укранських суден, захоплених Росією: "Бердянськ", "Нікополь", "Яни Капу", а також "підсвітили це димами та фарами". А одразу після матчу – "під сектором жорсткий прийом "Беркутом".

"Підігнали під сотню "космонавтів" і автозаки, людей клали лицем в асфальт, добивали лежачих ногами і дубйом, особливо тих хто намагався питати "За що?" В результаті більше 20 чоловік затриманих, зараз встановлюють точну кількість і їдуть адвокати. Шиють "дрібне хуліганство" усім", – написав волонтер.

Він додав, що поліцейські "в приватних розмовах кажуть: "За банер поступила команда делать жестко".

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Нагадаємо, під час футбольного матчу між командами "Чорноморець" та "Ворскла", який проходив на стадіоні "Чорноморець" в Одесі, вболівальники однієї з команд запалили фаєри та підпалили сидіння. Поліція повідомила, що у результаті до поліцейського відділу доставили 12 осіб.

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